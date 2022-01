Russland kündigt großangelegte Marinemanöver an

Nachrichtenarchiv - 20.01.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Inmitten des Streits mit dem Westen über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine hat die Regierung in Moskau großangelegte Marine-Manöver angekündigt. An den Einsätzen seien alle russischen Flotten vom Pazifik bis zum Atlantik beteiligt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Insgesamt würden 140 Kriegsschiffe und Unterstützungseinheiten, 60 Flugzeuge und rund 10.000 Soldaten teilnehmen. Vor dem morgigen Krisentreffen mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow warnte US-Außenminister Blinken erneut vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Im "heute journal" sagte er, die Gefahr eines russischen Einmarsches in die Ukraine sei real. Wenn nur ein russischer Soldat die Grenze zur Ukraine überschreite, gebe es ein wirklich profundes Problem, denn das sei ein klarer Angriff auf das Nachbarland. Damit stellte Blinken eine missverständliche Äußerung von US-Präsident Biden klar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2022 22:00 Uhr