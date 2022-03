Russland kündigt Einrichtung von Fluchtkorridoren in der Ukraine an

Nachrichtenarchiv - 08.03.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat die Einrichtung mehrerer Flucht-Korridore in der Ukraine angekündigt. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen mitteilte, sollen in den Städten Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy ab 8.00 Uhr unserer Zeit erneut lokale Waffenruhen gelten. Zivilisten soll so die Flucht aus den umkämpften Städten ermöglicht werden. Die Ukraine wirft Russland allerdings vor, sich nicht an Verabredungen zu halten. Obwohl man sich mit Moskau auf eine Route über die zentralukrainische Stadt Poltawa geeinigt habe, habe Moskau neue Routen nur über Russland und Belarus angekündigt. Das sagte der ukrainische UN-Botschafter in New York bei einer Dringlichkeitssitzung. Der russische Botschafter betonte dagegen, es werde auch eine Evakuierung in Richtung ukrainischer Städte westlich von Kiew angeboten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.03.2022 01:00 Uhr