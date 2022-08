Russland kündigt dreitägigen Gas-Lieferstopp an

Nachrichtenarchiv - 20.08.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutschen Sorgen um die Gasversorgung im kommenden Winter werden durch einen neuen Lieferstopp verstärkt. Der russische Konzern Gazprom kündigte an, zwischen 31. August und 2. September kein Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 zu transportieren. Als Grund wurden Wartungsarbeiten an einer Turbine genannt, die gemeinsam mit Spezialisten von Siemens Energy durchgeführt würden. Der Gasfluss über Nord Stream 1 liegt derzeit bei 20 Prozent der möglichen Kapazität und soll nach Angaben von Gazprom ab 3. September auch wieder in dieser Höhe fließen. Die Ukraine hat als Ausweichmöglichkeit ihr Pipeline-System angeboten und Moskau vorgeworfen, Energie zur Erpressung zu nutzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2022 09:15 Uhr