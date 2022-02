Russland kritisierte US-Truppenbewegung

Nachrichtenarchiv - 02.02.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat umgehend auf die Angekündigung aus Washington reagiert, dass etwa 2.000 US-Soldaten nach Mittel- und Ost-Europa verlegt werden sollen. Das sei, so der Kreml, ein destruktiver Schritt, durch den die militärischen Spannungen im Ukraine-Konflikt zunähmen und der Spielraum für politische Entscheidungen kleiner werde. - Das US-Verteidigungsministerium hatte die Entsendung der zusätzlichen Soldaten nach Deutschland, Polen und Rumänien angekündigt und dies als unmissverständliches Signal bezeichnet, dass die USA zu ihren Verbündeten stünden. Ministeriums-Sprecher Kirby unterstrich die Abschreckungs- und Verteidigungsbereitschaft an der Ostflanke der Nato, sagte aber auch, diese Soldaten würden nicht in der Ukraine kämpfen

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2022 20:00 Uhr