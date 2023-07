Russland kritisiert Streumunitionslieferung an die Ukraine

Meldungsarchiv - 08.07.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Russland hat die Lieferung von Streumunition an die Ukraine scharf kritisiert. Außenamtssprecherin Sacharowa warf den USA vor, dadurch den Konflikt in der Ukraine maximal zu verlängern. Amerika werde so zum Mittäter. Das Versprechen Kiews, die Munition nur gegen militärische Ziele einzusetzen, nannte sie wertlos. Die Ukraine begrüßte die Zusage der USA. Auf Twitter schrieb der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow, die US-Entscheidung werde das Leben ukrainischer Soldaten retten und zur Befreiung von besetzten Gebieten beitragen. Die Ukraine werde über den Einsatz genau Buch führen. Aus den Nato-Ländern Deutschland und Großbritannien gab es indes zurückhaltende Stimmen, aus Spanien kam klare Kritik. Die spanische Verteidigungsministerin Robles erklärte, sie sage zwar "Ja" zur legitimen Verteidigung der Ukraine, aber "Nein" zu Streubomben.

