Russland kehrt offenbar zu Abkommen für Getreide-Exporte zurück

Nachrichtenarchiv - 02.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Russland kehrt offenbar wieder zu dem Getreideabkommen mit der Ukraine zurück. Das haben sowohl die türkische Regierung in Ankara als auch das russische Verteidigungsministeriums in Moskau soeben erklärt. Russland hatte das Abkommen am letzten Wochenende nach einem Angriff auf seine Schwarzmeerflotte ausgesetzt. Trotzdem hatten Anfang dieser Woche Schiffe mit Weizen aus ukrainischen Häfen abgelegt. Das Abkommen war im Juli unter Vermittlung der Türkei und der UN unterzeichnet worden. Es soll die sichere Durchfahrt ukrainischer Frachtschiffe auf festgelegten Routen durch das Schwarze Meer ermöglichen und galt als zentral, um die globale Ernährungskrise infolge des Krieges zu stoppen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2022 12:00 Uhr