Russland ist laut Analysten in der Ostukraine weiter in der Offensive

Kiew: Im Osten der Ukraine ist die russische Armee an der Front weiter im Vorteil. Zu diesem Schluss kommen US-Militärexperten. Nach der Eroberung der Kleinstadt Awdijiwka können es sich die russischen Streitkräfte demnach aussuchen, ob sie ihre Offensive nun Richtung Westen oder Norden ausweiten. Seit Februar sind sie laut der Analyse des "Institute for the Study of War" um rund 15 Kilometer vorgedrungen und konnten eine ganze Reihe von Ortschaften besetzen. Die ukrainische Armee führt ihre Rückschläge vor allem auf Munitionsmangel zurück. Über die Zahl der gefallenen Soldaten auf beiden Seiten gibt es keine Informationen. Derweil ist die Zahl der Todesopfer nach den russischen Luftangriffen auf Odessa auf fünf gestiegen. In Cherson und Charkiw kam nach offiziellen Angaben je ein Mensch ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 12:00 Uhr