Russland ist als Energielieferant laut Bundesregierung nicht verlässlich

Verdi kündigt für kommende Woche Kita-Warnstreiks an

München: In kommunalen Kitas soll es in der kommenden Woche wieder Aktionen der Gewerkschaft Verdi geben. Details sind noch nicht bekannt. Die betroffenen Eltern werden laut Gewerkschaft aber rechtzeitig informiert. Wie der Bayerische Rundfunk erfahren hat, sind auch andere soziale Einrichtungen der Städte und Gemeinden betroffen, etwa Behindertenheime und -werkstätten. Die bundesweiten Tarifverhandlungen gehen am 16. Mai weiter. Auch der Beamtenbund will Aktionen starten. Den Arbeitnehmer-Vertretern geht es darum, dass die Tätigkeiten im Sozial- und Erziehungsdienst neu bewertet und besser bezahlt werden. Die kommunalen Arbeitgeber schlagen in einigen Bereichen die Einstufung in bessere Tarifgruppen vor, verweisen aber auf ihre angespannte Finanzlage.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2022 13:45 Uhr