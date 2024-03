Russland hat wohl Bundeswehr-Gespräch zu Taurus abgehört

Berlin: Russland hat Medienberichten zufolge ein Gespräch abgehört, in dem deutsche Bundeswehroffiziere brisante Details über den Marschflugkörper Taurus besprechen. Staatsnahe russische Medien sollen den angeblichen Mitschnitt einer vertraulichen Bundeswehr-Besprechung ins Netz gestellt haben. Demnach haben die Offiziere unter anderem über technische Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten des Marschflugkörpers in der Ukraine diskutiert. Die Echtheit der Aufnahmen ist bislang nicht offiziell bestätigt. Das Verteidigungsministerium will den Vorfall jetzt prüfen. Der Grünen-Politiker und Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, von Notz, sprach von einem hochproblematischen Vorgang, sollte sich die Geschichte bestätigen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter erklärte, man müsse davon ausgehen, dass das Gespräch von Russland gezielt zum jetzigen Zeitpunkt verbreitet worden sei. Dem ZDF sagte er, die Absicht könne nur sein, die Lieferung der Marschflugkörper an die Ukraine zu verhindern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 08:15 Uhr