Russland hat Gaslieferungen durch Nord Stream 1 offenbar wieder aufgenommen

Nachrichtenarchiv - 21.07.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lubmin: Nach zehn Tagen Unterbrechung hat Russland offenbar die Ostseeleitung Nord Stream 1 wieder in Betrieb genommen. Ein Sprecher der Nord Stream AG sagte am Morgen der Deutschen Presse-Agentur, es fließe wieder Gas durch die Pipeline. Wieviel momentan geliefert wird, ist allerdings noch unklar. Die Leitung war zuvor für Wartungsarbeiten stillgelegt worden. In dieser Zeit waren Befürchtungen aufgekommen, Russland könnte den Gashahn nicht wieder aufdrehen. Nun soll den Ankündigungen zufolge wieder etwa so viel geliefert werden, wie vor der Wartung - rund 700 Gigawattstunden pro Tag. Das entspricht einer Auslastung der Pipeline von etwa 40 Prozent. Moskau begründet die Drosselung mit einer fehlenden Turbine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2022 07:00 Uhr