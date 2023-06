Russland hat die ersten Atomsprengköpfe nach Belarus geschickt

Berlin: Der Deutsche Bauernverband hat die geplante Kennzeichnungspflicht für Schweinefleisch kritisiert. Verbandspräsident Rukwied sagte der "Rheinischen Post", man müsse befürchten, dass wegen zu enger Kriterien nur zehn Prozent der Tierhalter eine Förderung für den Umbau ihrer Ställe beantragen könnten. Umwelt- und Tierschutzverbänden geht das Gesetz hingegen nicht weit genug. Foodwatch etwa wies darauf hin, dass eine reine Fokussierung auf die Haltungsbedingungen darüber hinwegtäusche, dass ein großer Teil der Tiere an Krankheiten leide. Das Gesetz hat heute im Bundestag die erste Hürde genommen. Das neue Label soll sich nur auf Schweinefleisch beziehen und enthält fünf Kategorien - von der reinen Stall- bis zur Biohaltung. Bei falschen Angaben sollen Behörden Bußgelder verhängen dürfen. Die CDU warnte in der Debatte vor einem Strukturbruch in der Landwirtschaft. Durch die hohen Auflagen drohe die Tierhaltung ins Ausland abzuwandern.

Berlin: Die CDU will nach den Worten ihres Parteichefs Merz nach der nächsten Bundestagswahl wieder an der Regierung beteiligt sein. Auf einem kleinen Parteitag in Berlin versprach Merz eine weitere Erneuerung der CDU und nannte als inhaltliche Schwerpunkte die Familienpolitik und den Kampf gegen die Kinderarmut. Der Parteivorsitzende kritisierte die Arbeit der Ampel-Koalition; einer Zusammenarbeit mit der AfD erteilte er eine Absage. Vor der Parteizentrale der CDU klebten sich Klima-Aktivisten auf die Fahrbahn. In der Mitte wurde eine Lücke gelassen, um wartenden Autos die Weiterfahrt zu ermöglichen.

München: Die CSU hat ihr Programm für die Landtagswahl im Herbst vorgestellt. Es trägt den Titel "In Bayern lebt es sich einfach besser" und enthält vor allem eine Bekräftigung, die bisherige Regierungsarbeit fortzusetzen. Von neuen Projekten ist kaum die Rede. Generalsekretär Huber begründete das damit, dass die CSU Kurs halte und viele Dinge schon angestoßen oder in der Umsetzung seien. Bekräftigt wird unter anderem das Vorhaben, bis 2028 alle Schülerinnen und Schüler im Freistaat mit Tablets oder Handys auszustatten, außerdem sollen 8.000 neue Stellen für Lehrkräfte geschaffen werden. Außerdem will die CSU ein 29-Euro-Ticket für Schüler, Studierende und Auszubildende schaffen. Am Montag soll der Vorstand das Programm beschließen.

Kempten: Nach dem tödlichen Angriff in der Nähe von Schloss Neuschwanstein sind bei der Polizei weitere Hinweise eingegangen. Ein Sprecher sagte, man habe bislang 15 Einsendungen erhalten mit Fotos und Videos. Die Ermittler erhoffen sich davon weitere Erkenntnisse zum Tathergang. Die Staatsanwaltschaft schließt derzeit eine Auslieferung des verdächtigen 30-jährigen US-Touristen aus. Zur Begründung hieß es, Voraussetzung sei ein Ermittlungsverfahren in den USA und davon sei nichts bekannt. Der Mann soll am Mittwoch zwei junge Touristinnen einen Abhang herabgestoßen haben, eine Frau starb im Krankenhaus, ihre Freudin wurde leicht verletzt.

München: In einer feierlichen Gala wird zur Stunde im Prinzregentheater der Bayerische Filmpreis verliehen. Bester Film des Jahres ist "Rheingold" von Fatih Akin. Die Jury lobte das Werk als" cineastisches Erlebnis". Als beste Regisseurin wird Frauke Finsterwalde für den Film "Sisi und Ich" geehrt - eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks. Beste Darstellerin ist Anna Maria Mühe - sie bekommt den Preis für ihre Rolle in "Geschichte einer Familie", Florian David Fitz wird unter anderem für seine Arbeit in "Wochenendrebellen" geehrt. Den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten erhält heuer Michael Bully Herbig für sein filmisches Schaffen. Zwei weitere BR-Koproduktionen werden ausgezeichnet: Alex und Dimitrij Schaad erhalten den Nachwuchs-Drehbuchpreis für "Aus meiner Haut", Simon Morzé wird mit dem Nachwuchs-Schauspiel-Preis in "Der Fuchs" geehrt. Ab 22 Uhr überträgt das BR Fernsehen die Gala.

Rennes: Für die französische Ferieninsel Île de Bréhat ist für den Sommer eine Obergrenze für Besucher beschlossen worden. Wie die zuständige Verwaltung mitteilte, dürfen in der Hauptreisezeit an Wochentagen maximal 4.700 Menschen auf die Insel kommen. Die Insel vor der Küste der Bretagne ist bei Touristen sehr beliebt. Auf der Île de Bréhat leben knapp 400 Menschen, jedes Jahr kommen hunderttausende Besucher. Nach Angaben der Behörden droht ein Wanderweg einzustürzen und die Müllversorgung ist gefährdet.

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: in der Nacht klar, am Wochenende viel Sonne