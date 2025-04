Russland greit mit Drohnenschwärmen Charkiw und Dnipro an

Kiew: Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben die Städte Charkiw und Dnipro mit Drohnen-Schwärmen angegriffen. In Charkiw gebe es mindestens 45 Verletzte, darunter zwei Kinder und eine schwangere Frau, erklärte der Gouverneur. Er sprach auch von Zerstörungen medizinischer Einrichtungen und weiterer ziviler Infrastruktur. Charkiw ist nach der Hauptstadt Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine und liegt nahe der Grenze zu Russland. In der Stadt Dnipro im Südosten der Ukraine wurde ein Mann getötet und auch dort wurden Wohnhäuser zerstört. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte Russland erneut zu einer umfassenden Waffenruhe ohne Bedingungen auf. Um den Druck auf Moskau zu erhöhen, will Selenskyj erreichen, dass weitere Sanktionen verhängt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 10:00 Uhr