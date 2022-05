Russland greift wieder in Lwiw an

Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Russland hat am Abend die west-ukrainische Stadt Lwiw wieder angegriffen. In der Innenstadt gab es mindestens vier Explosionen. Der Bürgermeister von Lwiw berichtete, es seien zwei Umspannwerke beschädigt worden. In einigen Teilen der Stadt fiel der Strom aus, die Bahn stellte den Betrieb ein. Den letzten Angriff auf Lwiw hatte es vor zwei Wochen gegeben. Damals wurden mindestens sieben Menschen getötet. Die Stadt ist Zufluchtsort für viele Menschen, die vor den Kämpfen im Osten des Landes fliehen. - Im ost-ukrainischen Saporischschja sind inzwischen 150 Frauen, Kranke und ältere Menschen eingetroffen, die zuletzt im Stahlwerk von Mariupol ausgeharrt hatten. Das UN-Nothilfe-Büro berichtete, einige von ihnen hätten erstmals seit zwei Monaten wieder Tageslicht gesehen. Die russischen Truppen wiederum haben nach übereinstimmenden Berichten beider Seiten inzwischen mit dem Sturm auf das Stahlwerk begonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 23:00 Uhr