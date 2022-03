Russland greift weitere ukrainische Millionenstadt an

Das Wetter: In der Nacht meist klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht überwiegend klar, Temperaturrückgang auf +2 bis -7 Grad. Auch in den nächsten Tagen oft sonnig, im Westen ab und an ein paar Wolkenfelder. Tiefstwerte in der Nacht: +2 bis -6, Tageshöchstwerte 8 bis 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 17:00 Uhr