Russland greift ukrainische Städte an und erklärt sich zu Verhandlungen bereit

Nachrichtenarchiv - 02.03.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Russland rückt bei seinem Angriffskrieg in der Ukraine offenbar weiter auf die Hauptstadt vor. Kiews Bürgermeister Klitschko sagte in sozialen Medien, das russische Militär ziehe immer mehr Kräfte zusammen. Man bereite sich vor, die Stadt zu verteidigen. Wörtlich ergänzte Klitschko: "Kiew steht und wird stehen." Aus mehreren anderen Städten werden schwere Bombardements und Kämpfe gemeldet. Widersprüchliche Aussagen gibt es zur Lage in der Hafenstadt Cherson. Diese sei eingenommen worden, heißt es aus Russland. Lokale Behörden dagegen sprechen lediglich von einer Umzingelung durch russische Truppen. - Unklar ist, ob es im Lauf des Tages erneute Gespräche der Konfliktparteien geben wird. Russland erklärte sich dazu bereit, fordert allerdings eine Demilitarisierung der Ukraine, die Anerkennung der Herrschaft über die Krim und die Bildung einer ukrainischen Regierung, die alle Nationalitäten vertrete.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2022 13:00 Uhr