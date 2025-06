Russland greift Ukraine wieder mit Drohnen an

Kiew: Die ukrainische Hauptstadt ist erneut Ziel massiver russischer Drohnenangriffe geworden. Die Flugabwehr sei aktiv gewesen, berichtete die ukrainische Luftwaffe. In der Nacht wurde auch die Westukraine nahe der Grenze zu Polen angegriffen - auch hier war die Luftabwehr des Landes und seiner Verbündeten im Einsatz. Das polnische Militär schreibt dazu auf der Plattform X: "Die ergriffenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Sicherheit in den an die gefährdeten Gebiete angrenzenden Regionen zu gewährleisten". Der ukrainische Präsident Selenskyj mahnte erneut, nur harter Druck der USA und Europas könne Kreml-Chef Putin zum Einlenken bewegen.

