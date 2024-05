Russland greift Ukraine massiv mit Drohnen an

Kiew: Auch in dieser Nacht hat Russland die Ukraine wieder mit massiven Drohnenangriffen überzogen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden unter anderem die Gebiete Kiew, Sumy, Mykolajiw und Odessa attackiert. Die Rede ist von 37 Angriffsdrohnen iranischer Bauart. Alle seien von der Flugabwehr abgeschossen worden, heißt es. Das Militär sprach wörtlich von einer "Luftabwehrschlacht". In weiten Teilen des Landes hatte es Alarm gegeben. Auch von der russisch besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim wurden in der Nacht Explosionen gemeldet. Die Flugabwehr in Sewastopol habe einen Raketenangriff abgewehrt, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.05.2024 10:30 Uhr