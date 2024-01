Russland greift Ukraine in Silvesternacht an

Kiew: In der Silvesternacht hat Russland die Ukraine erneut mit Flugzeugen und Drohnen angegriffen. Im gesamten Land wurde am Sonntagabend Luftalarm ausgelöst. Über der Hauptstadt Kiew und auch über Cherson im Süden sowie Charkiw im Osten waren Explosionen zu hören - überwiegend vom Einsatz der Flugabwehr. Allerdings sorgten auch Explosionen von Silvesterraketen und Böllern für Unruhe - diese sind eigentlich während des Kriegs in der Ukraine verboten. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte in seiner Neujahrsansprache seine Landsleute auf, das neue Jahr nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ein besseres Morgen komme nicht von selbst. Selenskyj betonte auch die Schlagkraft der ukrainischen Waffenproduktion. Die Ukraine werde 2024 mindestens eine Million zusätzliche Drohnen in ihrem Arsenal haben.

