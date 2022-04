Russland greift Stahlwerk in Mariupol weiter an

Nachrichtenarchiv - 24.04.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Russland setzt nach ukrainischen Angaben seine Angriffe auf die belagerte Hafenstadt fort. Das Stahlwerk Asowstal, wo sich ukrainische Soldaten verschanzt halten, liege unter dauerhaftem Beschuss, sagte Präsidentenberater Podoljak auf Twitter. Es werde mit schweren Bomben aus der Luft und Artillerie attackiert. In dem Stahlwerk sollen auch mehr als tausend Zivilisten Schutz gesucht haben. Podoljak gehört zu den führenden ukrainischen Unterhändlern bei den Verhandlungen mit Russland. Er appellierte erneut an Moskau, Fluchtrouten in Mariupol zuzulassen. Zudem forderte er gesonderte Gespräche über den Austausch von Militärs und Zivilisten. Gefechte wurden auch aus dem Nordosten der Ukraine gemeldet. Laut russischer Angaben wurden in der Region Charkiw einige militärische Ziele beschossen. Kiew berichtet von russischer Truppenverstärkung im Norden des Landes in der Region Belgorod.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2022 12:00 Uhr