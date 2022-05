Russland greift Städte im Donbas verstärkt an

Nachrichtenarchiv - 22.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der polnische Staatspräsident Duda ist nach eigenen Angaben zu einem nicht angekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen. Geplant ist, dass Duda heute vor dem ukrainischen Parlament eine Rede hält. Polen gilt als enger Unterstützer der Ukraine und hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Derweil meldet das ukrainische Militär anhaltende Kämpfe in weiten Teilen des Ostens: Präsident Selenskyj bestätigte, dass die Lage dort schwierig ist. Russland greift verstärkt die Städte Slowjansk und Sjewjerodonezk an. Der zuständige Gouverneur teilte mit, im einzig funktionierenden Krankenhaus in Sjewjerodonezk gebe es noch drei Ärzte, die Versorgung reiche für zehn Tage. Beide Städte gelten als entscheidend für das russische Kriegsziel, den gesamten Osten der Ukraine einzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2022 10:00 Uhr