Russland greift militärische Ziele in der Ukraine an

Moskau: Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist eskaliert. Am frühen Morgen hat Russlands Präsident Putin in einer Fernsehansprache eine Militäroperation in der Ost-Ukraine angekündigt - in den Regionen Luhansk und Donezk. Ziel sei es, so Putin, die Menschen dort zu schützen. Die Ukraine solle entmilitarisiert und entnazifiert werden. Wenig später waren Explosionen nicht nur in den mittlerweile anerkannten Volksrepubliken zu hören, sondern auch in der Hauptstadt Kiew. Einen Angriff auf die einige hundert Kilometer entfernte Hafenstadt Odessa im Süden hat die ukrainische Regierung inzwischen dementiert. Desweiteren hat das russische Militär nach eigenen Angaben vor allem ukrainische Luftwaffenstützpunkte und andere militärische Einrichtungen ins Visier genommen. Die Militärinfrastruktur werde mit Hochpräzisionswaffen außer Gefecht gesetzt - so zitiert die russische Nachrichtenagentur Tass das Verteidigungsministerium in Moskau. Inzwischen hat der ukrainische Präsident Selenskyj den Kriegszustand ausgerufen. In einer Fernsehansprache appellierte er an die Bürger, nicht in Panik zu verfallen und zu Hause zu bleiben. Die Regierung in Kiew rief die internationale Gemeinschaft auf, sofort zu handeln, um die russische Aggression gegen die Ukraine zu stoppen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 07:00 Uhr