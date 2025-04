Russland greift mehrere ukrainische Regionen an

Kiew: Russland hat in der Nacht die Ukraine wieder mit Drohnen und Raketen angegriffen. In der ukrainischen Großstadt Charkiw waren nach Angaben des Bürgermeisters Wohngebiete Ziel der Attacken. Über Verletzte ist bislang nichts bekannt. Angriffe gab es auch auf Saporischschja. Außerdem meldet die Luftwaffe den Beschuss von drei weiteren Regionen. Insgesamt ist von acht Raketen und 87 Drohnen die Rede. Gespräche über eine Waffenruhe zwischen Vertretern der USA und Europas waren diese Woche ergebnislos geblieben. Ein weiteres Treffen ist für kommende Woche in London geplant. Die US-Regierung hat mit einem Rückzug aus den Verhandlungen gedroht, sollte es keine Bewegung auf ukrainischer und russischer Seite geben.

