Russland greift laut Ukraine zahlreiche Ziele mit Raketen an

Meldungsarchiv - 29.05.2023 10:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Russland hat in der vergangenen Nacht wieder Dutzende Raketen und Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. Wie örtliche Behörden mitgeteilt haben, sind allein über der Hauptstadt mehr als vierzig Kampfdrohnen und Marschflugkörper abgeschossen worden. In einer Industrieregion im Westen des Landes wurde ein Militärflugplatz beschossen. Fünf Flugzeuge und eine Landebahn seien beschädigt worden, hieß es. In Odessa am Schwarzen Meer ist nach Drohnenbeschuss Feuer im Hafen ausgebrochen. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigt sich derweil siegessicher. In seiner jüngsten Videobotschaft versprach er ein Ende des russischen Despotismus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2023 10:45 Uhr