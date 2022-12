Russland greift erneut Ukraine mit Raketen an

Kurzmeldung ein/ausklappen Marktl am Inn gedenkt seines berühmtesten Sohnes

Marktl: Auch im Geburtsort von Benedikt XVI. wird um das verstorbene ehemalige Kirchenoberhaupt getrauert. Sein Geburtshaus im oberbayerischen Marktl am Inn, das eigentlich den Winter über bis Ostern geschlossen hat, ist heute und morgen geöffnet. In dem Zimmer, in dem Joseph Ratzinger am 16. April 1927 geboren wurde, brennen Kerzen, eine weiße Rose steht auf einem schwarzen Tuch. Landtagspräsidentin Aigner bezeichnete den Verstorbenen als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Bayerns, Deutschlands und weltweit. Ministerpräsident Söder sagte, der Freistaat trauere um seinen bayerischen Papst. Der Tod von Benedikt, so Söder weiter, berühre ihn wie viele Menschen in Bayern und aller Welt sehr. Zu Ehren des Verstorbenen ordnete der Ministerpräsident bis Montag Trauerbeflaggung an allen staatlichen Dienstgebäuden im Freistaat an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 15:00 Uhr