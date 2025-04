Russland greift erneut Ukraine an

Moskau: Die von Russland erklärte Oster-Waffenruhe im Ukraine-Krieg hat keine größere Entspannung bewirkt. Das russische Militär startete nach eigenen Angaben am Morgen eine Reihe von Angriffen. Damit folgte Kreml-Chef Putin nicht dem Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, die Feuerpause auf 30 Tage auszuweiten. US-Präsident Trump will noch in dieser Woche ein Abkommen zum Ende der Kämpfe erreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 16:00 Uhr