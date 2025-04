Russland greift die Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen an

Kiew: Russland hat am Abend und vergangene Nacht wieder Ziele in der Ukraine angegriffen. Mit über 100 Drohnen und knapp zwei Dutzend Raketen war es einer der größten Angriffe der vergangenen Wochen. Auch die Hauptstadt Kiew wurde getroffen - ein Mensch starb dabei, drei wurden verletzt. Nach mehreren Explosionen gab es Brände. Auch in anderen Landesteilen herrschte Luftalarm.

