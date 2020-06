Russland gedenkt des Siegs über Nazi-Deutschland vor 75 Jahren

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat mit einer großen Militärparade an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland vor 75 Jahren erinnert. 14.000 Soldaten marschierten auf dem Roten Platz in Moskau, außerdem wurde historisches und modernes Kriegsgerät vorgeführt. Präsident Putin rief die Weltgemeinschaft auf, die Verdienste der Sowjetarmee bei der Befreiung vom Hitler-Faschismus niemals zu vergessen. Zugleich warnte er vor Versuchen der Geschichtsfälschung. Die Menschen in der Sowjetunion hätten mit 27 Millionen Todesopfern im Zweiten Weltkrieg die Hauptlast getragen. Ursprünglich war die Siegesparade am 9. Mai geplant, sie musste wegen der Corona-Pandemie aber verschoben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 13:00 Uhr