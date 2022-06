Russland führt seit 100 Tagen Krieg gegen die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 03.06.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Seit genau 100 Tagen führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Anlässlich des Datums warb der außenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, Hardt, noch einmal für Waffenlieferungen an die Ukraine. Diese könnten helfen, das - so wörtlich - "Schlachten" zu beenden. Putin werde sich nur an den Verhandlungstisch setzen, wenn eine Fortführung des Kriegs für ihn risikoreicher sei als Friedensverhandlungen. Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sterben derzeit jeden Tag etwa 100 ukrainische Soldaten im Osten des Landes, hunderte Menschen würden verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2022 01:00 Uhr