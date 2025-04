Russland fordert Nachbesserungen bei geplantem Ukraine-Abkommen

Washington: Bei den Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs bewegen sich die USA und Russland aus Sicht Moskaus in die richtige Richtung. Nach Angaben des russischen Außenministers Lawrow müssen Teile eines möglichen Abkommens jedoch noch feinjustiert werden. Genau mit diesem Prozess sei man gerade beschäftigt, erklärte Lawrow in einem Interview mit dem US-Sender CBS. Um was es dabei konkret geht, ist unklar. Auf einer Pressekonferenz in Washington bezeichnete US-Präsident Trump es als ein großes Zugeständnis Moskaus, dass man bereit sei, den Krieg zu beenden und nicht das ganze Land einzunehmen. Noch gestern hatte er Kreml-Chef Putin wegen massiver Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew heftig kritisiert. Dennoch zeigt sich auch Trump zuversichtlich, dass es bald ein Friedensabkommen geben wird.

