Russland feiert Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg

Moskau: In Russland wird heute an den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 79 Jahren erinnert. Im ganzen Land finden Kranzniederlegungen an Denkmälern und Gedenkstätten statt. Die größte Veranstaltung läuft auf dem Roten Platz in Moskau. Etwa 9.000 Soldaten nehmen dort an einer Parade teil - zusammen mit schwerem Militärgerät. Kreml-Chef Putin nutzte den Anlass für eine Rechtfertigung für das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine. In seiner Rede sagte der Präsident, man werde alles tun, um globale Konflikte zu vermeiden. Aber man werde es niemandem erlauben, das Land zu bedrohen. Russland stehe an diesem Tag hinter denen, die an der Front in der Ukraine kämpfen, so Putin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2024 10:15 Uhr