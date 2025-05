Russland feiert Parade anläßlich des Sieges über Nazi-Deutschland

Russland feiert heute den Sieg über Nazi-Deutschland: Wie üblich mit einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau. In seiner Rede zog Präsident Putin eine Verbindung zum heutigen Krieg gegen die Ukraine. Russland war und bleibe eine Barriere gegen Nazismus, Russophobie und Antisemitismus. Das ganze Land unterstütze die spezielle Militäroperation. So wird der heutige Krieg offiziell umschrieben. Ein Friedensangebot an die Ukraine oder zumindest eine Feuerpause kündigte Putin während der Siegesparade nicht an.

