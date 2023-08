Russland erklärt Ukraine-Konferenz in Dschidda für sinnlos

Moskau: Russland hat die gestern zu Ende gegangene Ukraine-Konferenz in Saudi Arabien für bedeutungslos erklärt. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, das Treffen in Saudi-Arabien habe nicht den geringsten Wert, weil Russland nicht teilgenommen habe und die russischen Interessen nicht berücksichtigt worden seien. Russland teilte weiterhin mit, man sei offen für eine diplomatische Lösung des Konflikts zu russischen Bedingungen. Die ukrainische Regierung meldete heute weitere russische Angriffe im Gebiet Charkiw und in der südukrainischen Stadt Cherson. Dort seien mehrere Menschen ums Leben gekommen, unter anderem in einem getroffenen mehrstöckigen Wohnhaus in Cherson.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 19:00 Uhr