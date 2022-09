Russland erklärt Referenden in der Ukraine für beendet

Nachrichtenarchiv - 27.09.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Donezk: Die russischen Besatzer haben die Scheinreferenden in mehreren ukrainischen Gebieten für beendet erklärt und erste Ergebnisse präsentiert. Wie russische Agenturen meldeten, haben nach ersten Auszählungen mehr als 97 Prozent der Wähler in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja für einen Beitritt zu Russland gestimmt. Aus Wahllokalen in den besetzten Gebieten selbst gibt es bislang keine Angaben. Die Referenden werden vom Westen nicht anerkannt, weil sie ohne demokratische Mindeststandards abgehalten wurden. Beobachter wiesen auf zahlreiche Fälle hin, in denen Menschen zum Urnengang gezwungen wurden. Es wird erwartet, dass Kreml-Chef Putin die Regionen nun bald zu russischem Staatsgebiet erklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2022 17:00 Uhr