Russland erklärt Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach ihrem Einmarsch in die Ukraine hat die russische Regierung erklärt, man sei bereit für Verhandlungen. Nach Angaben aus dem Kreml könnten die Gespräche in der belarussischen Hauptstadt Minsk stattfinden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte dem russischen Staatschef Putin ein Treffen bereits zweimal vorgeschlagen. Der russische Außenminister Lawrow erklärte dazu, sein Land sei zu Gesprächen bereit, wenn sich die ukrainische Armee ergebe. Die aktuelle Regierung in Kiew könne man nicht als demokratisch anerkennen. Russische Truppen nehmen die ukrainische Hauptstadt weiter ins Visier. Raketenangriffe werden gemeldet, außerdem seien russische Soldaten bis in den Norden Kiews vorgerückt. Die Behörden rufen die Bevölkerung auf, die Straßen zu meiden. Auch in anderen Teilen des Landes gehen die Kämpfe den Berichten zufolge weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2022 15:00 Uhr