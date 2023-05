Russland erklärt Angriffe in Belgorod für beendet

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Am Abend in Alpennähe Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Alpennähe und ganz im Süden Niederbayerns schauerartiger, teils gewittriger Regen. Sonst trocken und wechselnd bewölkt, gebietsweise mit sonnigen Abschnitten. In der Nacht besonders in Alpennähe noch Regen, örtlich mit Gewittern. Sonst meist trocken. Tiefstwerte 12 bis 5 Grad. Morgen in Alpennähe bewölkt, zeitweise Regen; sonst trocken und freundlich. Donnerstag und Freitag teils länger sonnig, teils wolkig; Höchstwerte 13 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2023 17:00 Uhr