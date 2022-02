Russland erkennt Gebiete im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten an

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Russland erkennt die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten an. Das hat Präsident Putin am Abend in einer TV-Ansprache bekannt gegeben. Damit solle die militärische Unterstützung der Regionen ermöglicht werden, so der Kremlchef. Die EU reagierte bereits wenige Minuten später mit der Ankündigung von Sanktionen. Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Maßnahme beteiligt sind, erklärte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die Entscheidung Putins sei ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Auch die US-Regierung kündigte umgehend Sanktionen an, ohne zu sagen, wie diese aussehen. In der fast einstündigen Fernsehansprache erhob Putin schwere Vorwürfe gegen den Westen. Die Regierung in Washington nehme die russischen Sicherheitsbedürfnisse nicht ernst und strebe einen NATO-Beitritt der Ukraine an, sagte der Kremlchef. Der Regierung in Kiew warf er vor, eigene Atomwaffen bauen zu wollen. Er bezeichnete das Land als US-Kolonie mit einer Marionetten-Regierung. Zugleich sprach er von Massenverbrechen an russischstämmigen Menschen in der Ostukraine, ohne dafür Belege zu liefern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 21:45 Uhr