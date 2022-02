Russland erkennt Gebiete im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten an

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der russische Präsident Putin hat die beiden Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige Volksrepubliken anerkannt. Der Ukraine warf Putin in einer fast einstündigen Fernsehansprache vor, eigene Atomwaffen bauen zu wollen. Russland müsse deshalb mit einem Angriff rechnen. Weiter sagte der Kremlchef, die Regierung in Kiew sei durch Nationalismus und Korruption geprägt. Das Land befinde sich in den Händen von oligarchischen Clans. Und er bezeichnete die Ukraine als US-Kolonie mit einer Marionetten-Regierung. Dem Westen warf Putin erneut vor, die russischen Sicherheitsbedürfnisse nicht ernst zu nehmen. Die Bedenken Russlands seien komplett ignoriert worden. Lettland hat inzwischen umgehende Sanktionen der EU gegen Russland gefordert. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hatte bereits vor der Rede Putins Strafmaßnahmen für den Fall angekündigt, dass Moskau die prorussischen Gebiete in der Ukraine anerkennen sollte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 21:15 Uhr