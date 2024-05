Russland erinnert mit Militärparade an Sieg über Nazi-Deutschland

Moskau: In Erinnerung an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland findet in Russland am Vormittag die traditionelle Militärparade statt. Zu diesem Anlass marschieren jedes Jahr tausende Soldaten über den Roten Platz, begleitet von Panzern und Kampfjets. Wie schon in den Vorjahren steht die Parade auch heuer im Zeichen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Es wird erwartet, dass Kreml-Chef Putin in seiner Rede erneut den Einmarsch in das Nachbarland rechtfertigen wird. Laut Medienberichten sollen auch Ukraine-Veteranen am offiziellen Teil der Veranstaltung teilnehmen. In der Ukraine gehen die russischen Angriffe derweil weiter. Wie die Luftwaffe mitteilte, konnten am Morgen 17 russische Drohnen über der Region Odessa zerstört werden. Berichte über Verletzte gab es keine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2024 09:15 Uhr