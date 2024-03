Russland erhebt nach Konzertsaal-Anschlag Vorwürfe an den Westen

Moskau: Nach dem Anschlag auf einen Konzertsaal bei Moskau am vergangenen Freitag wirft der russische Geheimdienst dem Westen vor, die Täter unterstützt zu haben. Russischen Medien zufolge lautet die Anschuldigung, die Geheimdienste der USA, Großbritanniens und der Ukraine seien an der Vorbereitung des Überfalls beteiligt gewesen, bei dem nach jüngsten Angaben 139 Menschen getötet worden sind. - Unter dem Eindruck des Attentats in Moskau sind in 30 Provinzen der Türkei fast 150 Personen festgenommen worden, die Verbindungen zur Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" haben sollen. - Auch in Deutschland werden nach dem Terror bei Moskau Warnungen laut. So fordert die Bundespolizeigewerkschaft GdP für die Zeit der Fußball-Europameisterschaft ein deutschlandweites Flugverbot für Drohnen. Bundesinnenministerin Faeser kündigte an, während des Turniers werde es an allen deutschen Grenzen Kontrollen geben, um Gewalttäter an der Einreise zu hindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 16:00 Uhr