Russland entsendet wegen Unruhen Truppen nach Kasachstan

Almaty: Die schweren Ausschreitungen in der Republik Kasachstan dauern an. Wie die russische Staatsagentur Tass meldet, fand in der Millionenstadt Almaty vor dem Rathaus ein heftiger Schusswechsel zwischen bewaffneten Menschen und dem Militär in gepanzerten Mannschaftswagen statt. In nicht bestätigten Medienberichten ist von etlichen Toten die Rede. Viele Supermärkte und Geschäfte in der kasachischen Stadt wurden demnach geplündert, darunter auch der Laden eines Waffenhändlers. Zudem seien viele Geldautomaten gesprengt worden, hieß es. Eine von Russland geführte Allianz kündigte an, Friedenstruppen in die frühere Sowjetrepublik zu entsenden. Die USA und die EU riefen alle Seiten zur Mäßigung auf und forderten eine friedliche Beilegung des Konflikts. Auslöser der größten Protestwelle seit Jahren war Unmut über deutlich gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen des Landes. Die Regierung ist zurückgetreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2022 08:00 Uhr