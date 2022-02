Russland entsendet Truppen in den Osten der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 22.02.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin hat angeordnet, Soldaten in die beiden selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk zu schicken. Ob dort schon russische Truppen angekommen sind, ist bisher unklar. Der Kreml-Chef bezeichnete die beiden Regionen in der Ostukraine als historisch russisches Gebiet und will - so wörtlich - durch die Truppen dort den Frieden sichern. Er unterzeichnete ein entsprechendes Dekret, mit dem er Luhansk und Donezk als eigenständige Staaten anerkannte. Schon heute soll das russische Parlament die Anerkennung bestätigen. Moskau schloss außerdem sogenannte "Freundschaftsverträge" mit den selbst ernannten Volksrepubliken. So darf Russland dort eigene Militärstützpunkte errichten und betreiben. In seiner Rede, die vom Staatsfernsehen übertragen wurde, hatte Putin die Regierung in Kiew scharf angegriffen. Die Ukraine sei eine Kolonie der USA mit einem Marionettenregime, sagte er.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.02.2022 10:45 Uhr