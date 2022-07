Russland drosselt Gaslieferungen nach Deutschland und Italien

Nachrichtenarchiv - 11.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lubmin: Deutschland bezieht aktuell kein russisches Gas mehr über die Ostseepipeline Nord Stream 1. Wegen der angekündigten Wartungsarbeiten wurde der Gasfluss gestoppt. Die Arbeiten sollen zehn Tage dauern. Befürchtet wird, dass Russland danach aus politischen Gründen weitere Lieferungen verzögert oder stoppt. Siemens Energy kündigte an, ihre für die Pipeline benötigte Gas-Turbine so schnell wie möglich zum Einsatzort zu bringen. Die Turbine war in Kanada gewartet worden. Die dortige Regierung genehmigte gestern die Ausfuhr trotz der internationalen Sanktionen gegen Moskau. Weniger Gas aus Russland kommt aktuell auch in Italien an. Die Lieferungen sind nach Angaben des italienischen Energieversorgers Eni um ein Drittel zurückgegangen. Statt wie gewohnt 32 Millionen Kubikmetern je Tag seien es voraussichtlich noch 21 Millionen Kubikmeter Gas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2022 12:00 Uhr