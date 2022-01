Russland droht im Ukraine-Konflikt mit "Vergeltung"

Biden wertet Geiselnahme in Texas als Terrorakt

Philadelphia: US-Präsident Biden hat die Geiselnahme in einer Synagoge in Texas als terroristische Tat verurteilt. Am Rande eines Termins in Philadelphia deutete Biden an, der Täter habe die Freilassung einer Pakistanerin gefordert, die in den USA wegen Terrorvorwürfen im Gefängnis sitzt. Die Bundespolizei FBI hat den Geiselnehmer als 44-jährigen Briten identifiziert und geht von einem Einzeltäter aus. Der Mann hatte gestern in einer Synagoge in der texanischen Kleinstadt Colleyville vier Menschen als Geiseln genommen. Eine Person ließ er frei, die anderen konnten von der Polizei befreit werden. Der Geiselnehmer wurde dabei getötet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.01.2022 21:00 Uhr