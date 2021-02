Russland droht EU mit neuen Saktionen

Nachrichtenarchiv - 23.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat nach neuen Sanktionen der EU mit Konsequenzen gedroht. Dies werde nicht unbeantwortet bleiben, sagte der Chef des Auswärtigen Ausschusses im russischen Parlament, Sluzki. Details der geplanten Strafmaßnahmen nannte er nicht. Die EU-Außenminister hatten sich zuvor darauf verständigt, wegen der Inhaftierung des Kremlkritikers Nawalny weitere Strafmaßnahmen gegen Russland zu verhängen. Sie sollen vor allem Vertreter der Justiz treffen. - Nawalny war am Samstag in zwei Prozessen unterlegen. Er muss nun für zweieinhalb Jahre in ein Straflager. Der Fall des Kremlkritikers sorgt seit Monaten für Kritik aus dem westlichen Ausland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.02.2021 01:00 Uhr