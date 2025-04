Russland denkt laut Nato-Chef über Atomwaffen im Weltall nach

Brüssel: Die Nato ist besorgt, dass Russland Atomwaffen im Weltall einsetzen könnte. Nato-Generalsekretär Rutte erklärte in der "Welt am Sonntag", es gebe Berichte, wonach Russland dies prüfe. Moskaus Fähigkeiten im Weltraum seien "veraltet", darum sei die Entwicklung von Atomwaffen dort ein Weg für Russland, seine Fähigkeiten zu verbessern. Der Abschuss von Satelliten könnte auf der Erde ein Chaos auslösen, da viele Systeme auf der Erde nur mit Hilfe von Satelliten genutzt werden können, so der Nato-Chef weiter. Er warnte zudem vor einem Bruch des Weltraumvertrags von 1967. Dieser schreibt eine friedliche Nutzung des Weltraums vor und wurde auch von Russland und den USA ratifiziert.

