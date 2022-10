Russland bringt Vorwurf "schmutziger Bombe" vor Sicherheitsrat

Nachrichtenarchiv - 25.10.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Russland will im Weltsicherheitsrat seinen Vorwurf vorbringen, die Ukraine baue an einer "schmutzigen Bombe". Der russische UN-Botschafter schrieb in einem Brief an UN-Generalsekretär Guterres, man werde den Einsatz einer solchen Bombe als Nuklear-Terrorismus betrachten. Der ukrainische Präsident Selenskyj beschuldigt Russland, selbst einen solchen Angriff zu planen und die Ukraine dafür verantwortlich zu machen. Die Internationale Atomenergiebehörde will die Vorwürfe prüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2022 06:00 Uhr