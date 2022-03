Russland blockiert Facebook und Twitter

Nachrichtenarchiv - 04.03.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die russische Medienaufsicht hat das soziale Netzwerk Facebook in Russland blockiert. Wie die Behörde mitteilte, handelt es sich dabei um eine Reaktion auf die Abschaltung mehrerer russischer Medien-Seiten durch den Internet-Konzern. Konkret hieß es, Facebook habe in den vergangenen Tagen unter anderem den Zugang zu den Seiten des russischen Militär-Fernsehsenders Swesda, der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti und den Zugang zum staatlichen TV-Senders RT eingeschränkt. Auch der Kurznachrichtendienst Twitterm ist blockiert. Am Vormittag hatte Russlands Parlament für eine Gesetzesänderung gestimmt, welche die Verbreitung angeblicher Falschinformationen in Medien über die russischen Streitkräfte mit drastischen Strafen belegen soll. Es drohen demnach hohe Geldstrafen und bis zu 15 Jahre Haft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 23:00 Uhr