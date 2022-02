Russland bleibt Münchner Sicherheitskonferenz fern

Nachrichtenarchiv - 09.02.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Russland hat erklärt, in diesem Jahr keine Vertreter zur Münchner Sicherheitskonferenz zu schicken. Zur Begründung hieß es, das weltweit wichtigste sicherheitspolitische Expertentreffen habe seine Objektivität verloren und sei immer mehr zu einem transatlantischen Forum geworden. Das teilte eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau mit. Die USA werden bei dem dreitägigen Treffen von Außen- und Verteidigungspolitikern, das am 18. Februar beginnt, diesmal von Vizepräsidentin Harris vertreten. Thematisch dürfte es vor allem um die Ukraine gehen. Der Westen fürchtet, dass Russland in der Ukraine einmarschiert. Moskau bestreitet das, hat aber für einen Rückzug einen Stopp der Nato-Osterweiterung verlangt. Das wiederum hatten sowohl das westliche Bündnis als auch die USA abgelehnt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.02.2022 19:15 Uhr