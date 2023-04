Russland bildet belarussische Piloten im Umgang mit Atomwaffen aus

Meldungsarchiv - 14.04.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Russland bildet Piloten aus dem benachbarten Belarus offenbar im Umgang mit Atomwaffen aus. Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte ein Video, in dem ein belarussischer Pilot davon berichtet. Er schildert außerdem, dass belarussische Kampfflugzeuge so modernisiert wurden, dass sie mit Atomwaffen beladen werden können. Das Militär beider Länder hat außerdem unangekündigt ein umfangreiches Flottenmanöver im Pazifik begonnen. Wie der russische Verteidigungsminister Schoigu erklärte, wird bei der Übung die Abwehr eines Angriffs auf die südliche Kurileninseln und die Insel Sachalin trainiert. Um einige der Inseln gibt es seit Jahrzehnten Streit mit Japan.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2023 18:45 Uhr