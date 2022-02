Russland bietet der Ukraine Verhandlungen an

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat der Ukraine eigenen Angaben zufolge angeboten, in der belarussischen Hauptstadt Minsk zu verhandeln. Das teilte Kremlsprecher Peskow am Abend mit. Die ukrainische Seite wolle stattdessen in Polens Hauptstadt Warschau verhandeln, sagte er weiter. Derweil werden aus der ganzen Ukraine Kämpfe gemeldet. Russische Truppen sind Angaben der ukrainischen Regierung zufolge bereits in den Norden der Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Augenzeugen berichten von Explosionen rund 800 Meter vom Sitz des Präsidenten in der Innenstadt Kiews entfernt. Russlands Präsident Putin hat die ukrainische Armee dazu aufgerufen, gegen die eigene Regierung zu kämpfen und sich mit den russischen Soldaten zu verbünden. Präsident Selenskyji bezeichnete er während der Sitzung des nationalen Sicherheitsrates erneut als Neonazi.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.02.2022 18:15 Uhr